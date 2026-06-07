«Пари НН» готовится к сезону: в расписании — четыре товарищеских матча

В сезоне 2026/2027 в Первой лиге выступят 18 команд. В число соперников войдут ФК «Сочи», екатеринбургский «Урал», волгоградский «Ротор», КАМАЗ (Набережные Челны), красноярский «Енисей», ярославский «Шинник», московское «Торпедо», тульский «Арсенал» и другие клубы. В конце сезона первые две команды поднимаются напрямую в РПЛ, а клубы, финишировавшие на третьем и четвертом местах, сыграют стыковые матчи с командами, занявшими 13-е и 14-е места в РПЛ, за право выступать в высшем дивизионе.