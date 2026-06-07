«Пари НН» готовится к сезону: в расписании — четыре товарищеских матча

Клуб Лиги PARI России по футболу «Пари Нижний Новгород» начнёт подготовку к сезону-2026/2027 8 июня, сообщила пресс-служба команды.
8 и 9 июня подопечные Вадима Гаранина пройдут углублённое медицинское обследование, после чего отправятся в Саранск на первый учебно-тренировочный сбор. В столице Мордовии «Пари НН» пробудет до 21 июня.
С 25 июня по 4 июля запланирован второй сбор на тренировочной базе нижегородцев в Бору. В рамках подготовки команда проведёт четыре контрольных спарринга; соперники и даты матчей станут известны позднее.
По итогам сезона 2025/2026 «Пари НН» набрал 23 очка в 30 матчах, занял 15 е место в турнирной таблице Российской Премьер Лиги и выбыл из элитного дивизиона страны.
В сезоне 2026/2027 в Первой лиге выступят 18 команд. В число соперников войдут ФК «Сочи», екатеринбургский «Урал», волгоградский «Ротор», КАМАЗ (Набережные Челны), красноярский «Енисей», ярославский «Шинник», московское «Торпедо», тульский «Арсенал» и другие клубы. В конце сезона первые две команды поднимаются напрямую в РПЛ, а клубы, финишировавшие на третьем и четвертом местах, сыграют стыковые матчи с командами, занявшими 13-е и 14-е места в РПЛ, за право выступать в высшем дивизионе.