Группа «Бонд с кнопкой» из Башкирии завоевала премию Муз-ТВ

ZIVERT, которая поставила рекорд премии МУЗ-ТВ по количеству номинаций за один год, стала «Лучшей исполнительницей». Она также забрала тарелки за «Лучший сольный концерт» «Где-то в ретро» и «Лучшую песню» «Банк» в коллаборации с ICEGERGERT.