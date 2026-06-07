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Красноярцев ждет короткая рабочая неделя

Следующая рабочая неделя для красноярцев будет короткой.

Источник: Комсомольская правда

Следующая рабочая неделя для красноярцев, как и для всех россиян, работающих на пятидневке, выдастся короткой. Причина тому — празднование Дня России. Напомним, этот день мы празднуем 12 июня. В 2026 он выпадает на пятницу. Поэтому нас ждет три дня отдыха подряд — с 12 по 14 июня. Рабочая неделя перед длинными выходными будет сокращенной — с 8 по 11 июня включительно.

Всего в июне 2026 года девять выходных и 21 рабочий день. Следующий государственный праздник ждет нас в честь Дня народного единства — 4 ноября.