Красноярцев ждет короткая рабочая неделя

Следующая рабочая неделя для красноярцев, как и для всех россиян, работающих на пятидневке, выдастся короткой. Причина тому — празднование Дня России. Напомним, этот день мы празднуем 12 июня. В 2026 он выпадает на пятницу. Поэтому нас ждет три дня отдыха подряд — с 12 по 14 июня. Рабочая неделя перед длинными выходными будет сокращенной — с 8 по 11 июня включительно.