РИКЗ сделал заявление из-за появившихся в сети результатов ЦЭ

Республиканский институт контроля знаний сделал заявление из-за появившихся в сети результатов централизованного экзамена.
Ведомство призывает белорусских выпускников быть внимательными, так как в сети были опубликованы фейковые результаты ЦЭ. Их пытаются выдать за настоящие.
В фейковых фото с результатами есть отрицательные баллы. К примеру, минус 1, минус 100 или же результат +102 балла.
«Отрицательных баллов просто не бывает!» — заявили в РИКЗ.
РИКЗ обратился к белорусским выпускникам из-за результатов ЦЭ, опубликованных в сети. Фото: телеграм-канал РИКЗ.
И напомнили, что максимум баллов, которые могут получить выпускники — 100. И минимум — ноль.
Тем временем Министерство образования сказало о результатах ЦЭ в Беларуси в 2026 году: «На 15 стобалльников больше, чем в 2025 году».
Ранее РИКЗ аннулировал результаты ЦТ отличника из Брестской области из-за его поступка.
А еще сильные затяжные дожди продлятся в Беларуси по 10 июня.