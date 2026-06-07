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РИКЗ сделал заявление из-за появившихся в сети результатов ЦЭ

РИКЗ обратился к белорусским выпускникам из-за результатов ЦЭ, опубликованных в сети.

Источник: Комсомольская правда

Республиканский институт контроля знаний сделал заявление из-за появившихся в сети результатов централизованного экзамена.

Ведомство призывает белорусских выпускников быть внимательными, так как в сети были опубликованы фейковые результаты ЦЭ. Их пытаются выдать за настоящие.

В фейковых фото с результатами есть отрицательные баллы. К примеру, минус 1, минус 100 или же результат +102 балла.

«Отрицательных баллов просто не бывает!» — заявили в РИКЗ.

РИКЗ обратился к белорусским выпускникам из-за результатов ЦЭ, опубликованных в сети. Фото: телеграм-канал РИКЗ.

И напомнили, что максимум баллов, которые могут получить выпускники — 100. И минимум — ноль.

Тем временем Министерство образования сказало о результатах ЦЭ в Беларуси в 2026 году: «На 15 стобалльников больше, чем в 2025 году».

Ранее РИКЗ аннулировал результаты ЦТ отличника из Брестской области из-за его поступка.

А еще сильные затяжные дожди продлятся в Беларуси по 10 июня.