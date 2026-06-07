Волгоградским семьям предложили продлить работу детсадов до 20:00

Как сообщил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, сейчас многие мамы и папы заканчивают работу в 18:00, а дорога до сада занимает в среднем 40 минут. Из-за этого семьям не хватает запаса времени, поэтому график нужно расширить, например, с 8:00 до 20:00 или с 7:30 до 19:30.