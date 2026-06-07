Волгоградским семьям предложили продлить работу детсадов до 20:00

Родители в Волгограде, задерживающиеся на работе, в перспективе смогут не спешить забирать ребёнка из сада. На Петербургском международном экономическом форуме прозвучало предложение перевести все детские сады страны на 12-часовой рабочий день.
Как сообщил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, сейчас многие мамы и папы заканчивают работу в 18:00, а дорога до сада занимает в среднем 40 минут. Из-за этого семьям не хватает запаса времени, поэтому график нужно расширить, например, с 8:00 до 20:00 или с 7:30 до 19:30.
При этом Гриб подчеркнул, что сначала необходимо поднять зарплаты воспитателям и предусмотреть надбавки за удлинённый день. «Они тоже не железные», — отметил политик.
По словам замсекретаря ОП РФ, в новом режиме важно учитывать психоэмоциональное состояние детей: долгое пребывание в саду может оказаться для ребёнка утомительным, поэтому родители должны иметь возможность забрать его раньше, если потребуется.
Ранее сообщалось о школе Волгограда в которой не смогли найти педагога на зарплату в 27 тысяч рублей.