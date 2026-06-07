Может ли быть назначена пенсия, если человек никогда не работал?

Обратиться за оформлением пенсии можно в любое время после того, как возникнет такое право. Заявление на назначение выплаты можно подать самостоятельно или через своего представителя — в отделение СФР, либо в МФЦ, либо на портале «Госуслуги». Нужен паспорт. Для оформления социальной доплаты следует обратиться в органы соцзащиты.