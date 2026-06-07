Может ли быть назначена пенсия, если человек никогда не работал?

Таким людям и тем, у кого маленький стаж, платят социальную пенсию, она бывает нескольких видов.
Получит ли пенсию человек, который ни дня не работал?
«Да, такое возможно — поясняет эксперт “АиФ-Волгоград”, заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев, — система пенсионного обеспечения в РФ распространяется на всех граждан. Однако размер такой пенсии, сроки и порядок получения выплат отдельно регламентированы для конкретных категорий граждан.
Людям, которые никогда не работали или имеют маленький стаж, платят социальную пенсию. Социальная пенсия бывает нескольких видов:
1. Социальная пенсия по старости.
Она может быть назначена следующим категориям получателей:
гражданам без рабочего стажа;
тем, чей стаж меньше 15 лет;
людям, которые заработали менее 30 пенсионных коэффициентов.
Социальная пенсия по старости выплачивается на 5 лет позже, чем обычная. Возраст выхода на неё в 2026-м году 69 лет для мужчин и 64 года для женщин.
Если совокупный доход пожилого человека не дотягивает до официально утвержденного прожиточного минимума, выплату увеличивают до этого показателя с помощью социальной доплаты. При подсчёте дохода учитывают:
пенсионное обеспечение;
пособия и временные выплаты;
денежный эквивалент дополнительных мер поддержки (скидки на проезд, оплату квартплаты и подобные льготы).
Пенсионную выплату повышают до федерального прожиточного минимума пенсионера (ПМП), в 2026 году это 16 288 рублей. А если в субъекте РФ этот показатель выше, то до регионального ПМП (в Волгоградской области ПМП не выше федерального).
2. Социальная пенсия в связи с потерей кормильца и получением инвалидности.
Такую пенсию выплачивают:
несовершеннолетним детям, оставшимся без одного или обоих родителей;
обучающимся по очной форме по основным образовательным программам в возрасте до 23 лет, оставшимся без попечения одного или обоих родителей — до окончания учёбы;
детям, оба родителя которых неизвестны;
детям-инвалидам;
инвалидам всех групп, при отсутствии страхового стажа.
Узнать правила, действующие в нашем регионе, можно на сайте или в региональном отделении Социального фонда России (СФР), на сайте региональных властей или в многофункциональном центре (МФЦ — Мои документы).
Обратиться за оформлением пенсии можно в любое время после того, как возникнет такое право. Заявление на назначение выплаты можно подать самостоятельно или через своего представителя — в отделение СФР, либо в МФЦ, либо на портале «Госуслуги». Нужен паспорт. Для оформления социальной доплаты следует обратиться в органы соцзащиты.