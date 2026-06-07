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Может ли быть назначена пенсия, если человек никогда не работал?

Таким людям и тем, у кого маленький стаж, платят социальную пенсию, она бывает нескольких видов.

Таким людям и тем, у кого маленький стаж, платят социальную пенсию, она бывает нескольких видов.

Получит ли пенсию человек, который ни дня не работал?

«Да, такое возможно — поясняет эксперт “АиФ-Волгоград”, заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев, — система пенсионного обеспечения в РФ распространяется на всех граждан. Однако размер такой пенсии, сроки и порядок получения выплат отдельно регламентированы для конкретных категорий граждан.

Людям, которые никогда не работали или имеют маленький стаж, платят социальную пенсию. Социальная пенсия бывает нескольких видов:

1. Социальная пенсия по старости.

Она может быть назначена следующим категориям получателей:

гражданам без рабочего стажа;

тем, чей стаж меньше 15 лет;

людям, которые заработали менее 30 пенсионных коэффициентов.

Социальная пенсия по старости выплачивается на 5 лет позже, чем обычная. Возраст выхода на неё в 2026-м году 69 лет для мужчин и 64 года для женщин.

Если совокупный доход пожилого человека не дотягивает до официально утвержденного прожиточного минимума, выплату увеличивают до этого показателя с помощью социальной доплаты. При подсчёте дохода учитывают:

пенсионное обеспечение;

пособия и временные выплаты;

денежный эквивалент дополнительных мер поддержки (скидки на проезд, оплату квартплаты и подобные льготы).

Пенсионную выплату повышают до федерального прожиточного минимума пенсионера (ПМП), в 2026 году это 16 288 рублей. А если в субъекте РФ этот показатель выше, то до регионального ПМП (в Волгоградской области ПМП не выше федерального).

2. Социальная пенсия в связи с потерей кормильца и получением инвалидности.

Такую пенсию выплачивают:

несовершеннолетним детям, оставшимся без одного или обоих родителей;

обучающимся по очной форме по основным образовательным программам в возрасте до 23 лет, оставшимся без попечения одного или обоих родителей — до окончания учёбы;

детям, оба родителя которых неизвестны;

детям-инвалидам;

инвалидам всех групп, при отсутствии страхового стажа.

Узнать правила, действующие в нашем регионе, можно на сайте или в региональном отделении Социального фонда России (СФР), на сайте региональных властей или в многофункциональном центре (МФЦ — Мои документы).

Обратиться за оформлением пенсии можно в любое время после того, как возникнет такое право. Заявление на назначение выплаты можно подать самостоятельно или через своего представителя — в отделение СФР, либо в МФЦ, либо на портале «Госуслуги». Нужен паспорт. Для оформления социальной доплаты следует обратиться в органы соцзащиты.