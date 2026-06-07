Экс-продюсера Газманова Росса обвиняют в использовании песен без ведома артиста

Как следует из документов, имеющихся в распоряжении ТАСС, в том числе передавались права на использование песен Газманова в фильмах. Уголовное дело в отношении Россы было возбуждено 5 марта 2026 года по статьям о нарушении авторских прав и мошенничестве в особо крупном размере.