Самарский политех создает цифровую модель для МКА

«Недавно были обнародованы итоги верификации цифровой модели микроспутника “Аист-2Т”. Сопоставление результатов расчетов с данными термовакуумных тестов продемонстрировало высокую степень соответствия между расчетными и измеренными значениями температуры. Ранее эти модели уже использовались для расчетов в условиях космического полета», — отметили в сообщении.