В Красноярском крае на «Красном кольце» выбрали лучших водителей ДПС Сибири

В Емельяновском районе на гоночной трассе «Красное кольцо» прошли кольцевые автогонки среди экипажей дорожно-патрульной службы Сибирского федерального округа. Соревнования стали центральным событием празднования 90-летия Госавтоинспекции России. [caption id= «attachment_368602» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: max.ru/mvd_24[/caption] Старт соревнованиям дали начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-майор полиции Александр Соловьев и начальник управления губернатора края по безопасности Александр Иванов. [caption id= «attachment_368603» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: max.ru/mvd_24[/caption] В Красноярский край приехали участники из 8 регионов Сибирского федерального округа. Формат состязаний приблизили к реальной работе в экстремальных условиях. Перед заездом пилотам нужно было пробежать 30 метров, быстро занять место в автомобиле, надеть защитный шлем, пристегнуться и после этого показать лучшее время на треке. [caption id= «attachment_368604» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: max.ru/mvd_24[/caption] Победителем соревнований стал представитель Красноярского края. Второе место занял сотрудник Госавтоинспекции Республики Хакасия, третье — представитель МВД России по Томской области. [caption id= «attachment_368606» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: max.ru/mvd_24[/caption] Для гостей на территории трека организовали 40 тематических локаций с выставочными, интерактивными и игровыми площадками. Посетители могли увидеть музейные экспозиции с ретро-формой и раритетной техникой, а также современные образцы, которые используют сотрудники полиции. [caption id= «attachment_368599» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: max.ru/mvd_24[/caption] Между заездами для зрителей выступали мото-театр Красноярска, полк ДПС, сотрудники Росгвардии, ГУФСИН и оперативно-розыскных подразделений. [caption id= «attachment_368600» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: max.ru/mvd_24[/caption] Напомним, что в Красноярском крае с начала года похитили 105 велосипедов.