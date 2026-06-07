Как заправиться в канистру в Севастополе — ответ властей

«Много вопросов вижу про то, можно ли залить топливо в канистру. Можно. Но только если вы пришли с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода», — уточнил губернатор.
Полученные 7 июля QR-коды будут действовать до момента гашения на заправке, в том числе 8 и 9 июня, добавил он. По его информации, коды на 7 июля на данный момент закончились, новая партия будет доступна после 22 часов.
В Севастополе разработали специальные QR-коды для жителей города, которые дают возможность севастопольцам раз в неделю заправить до 20 литров топлива.
«Департамент цифрового развития совместно с IT-специалистами завершил разработку системы учета и продажи топлива на городских АЗС. Ее цель — в условиях ограниченных поставок упорядочить, систематизировать и обеспечить справедливый доступ к горючему для всех жителей», — пояснил губернатор.
По информации губернатора, количество доступных к выдаче QR-кодов ежедневно будет соответствовать объёму топлива в свободной продаже на сутки.
«Если вы получили QR-код, то сегодня (7 июня, в воскресенье), начиная с 9 утра и до 21 вы можете поехать на заправку “ТЭС” и заправиться. Приезжать раньше не надо, так как с 6 до 9 утра будут заправляться только службы и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города. Прежде чем ехать на заправку, проверьте доступность топлива на ресурсе: fuel.sevtech.org/map», — написал губернатор в МАКС.
На АЗС контролер (сотрудник Правительства Севастополя) будет сверять QR-код с номером машины, только после этого QR-код будет гаситься и вы сможете заправиться, добавил Развожаев.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках — временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты — до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.