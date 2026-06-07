Как заправиться в канистру в Севастополе — ответ властей

«Если вы получили QR-код, то сегодня (7 июня, в воскресенье), начиная с 9 утра и до 21 вы можете поехать на заправку “ТЭС” и заправиться. Приезжать раньше не надо, так как с 6 до 9 утра будут заправляться только службы и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города. Прежде чем ехать на заправку, проверьте доступность топлива на ресурсе: fuel.sevtech.org/map», — написал губернатор в МАКС.