Больше ста рейсов отменены или задержаны в Сочи из-за ограничений полетов

В аэропорту Сочи зафиксированы масштабные сбои в расписании. По данным онлайн-табло воздушной гавани, задерживаются 118 рейсов: 50 на вылет и 68 на прилет. Еще 18 рейсов отменены — 14 на прилет и 4 на вылет.
Ограничения вводились вечером 6 июня. По информации Росавиации, для обеспечения безопасности полетов аэропорт не работал с 22:12 до 22:48 по московскому времени.
Среди задержанных на вылет — рейсы в Москву, Даламан, Санкт-Петербург, Ереван, Анталью. На прилет задерживаются самолеты из Антальи, Батуми, Москвы, Санкт-Петербурга, Еревана, Тбилиси.
Отменены четыре рейса из Москвы, еще два из Минеральных Вод, а также из Санкт-Петербурга, Чебоксар, Владикавказа, Тюмени, Самары, Нижнекамска, Краснодара, Перми, Екатеринбурга, Ярославля, Новосибирска и Антальи. Авиакомпании приносят извинения пассажирам.