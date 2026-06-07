Ванинский район Хабаровского края готовится стать туристическим магнитом для жителей других регионов

В Ванинском районе Хабаровского края утвердили собственную программу развития туризма. Министр туризма Марина Ярцева обсудила потенциал муниципалитета с главой района Алексеем Масловым. По поручению губернатора Дмитрия Демешина в ближайшее время чиновники подготовят дорожную карту по реализации стратегии. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства края, Ванинский район может стать точкой притяжения для путешественников. Глава района Алексей Маслов отметил:
— Ванинский район имеет все шансы стать туристическим магнитом для жителей не только Хабаровского края, но и других регионов. Планируем увеличить туристический потенциал территории за счёт развития инфраструктуры, продвижения локальных достопримечательностей и улучшения сервиса. Речь также идёт о рекреационном, лечебном, событийном и промышленном туризме — в районе есть крупные промышленные объекты и небольшие туристические базы отдыха, интересные для посещения.
По словам Маслова, в районе уже сформированы территории с высоким потенциалом: посёлок Тумнин с термальными радоновыми источниками, село Датта — культурный центр орочей, а также река Улике.
Министр туризма Марина Ярцева подчеркнула:
— Тумнинский минеральный источник является уникальным природным объектом нашего региона. Он, как и культурный центр орочей Датта, обладает значительным рекреационным и туристическим потенциалом. Именно поэтому так важно всё это развивать и поддерживать. Мы уже выстраиваем работу в этом направлении.
В ходе поездки Ярцева встретилась с предпринимателями и руководителями местных объектов: турбазы «Тумнинский родник», санатория-профилактория «Горячий ключ», пансионатов «Здоровье» и «Лесное эхо». Бизнесмены просили помочь с популяризацией услуг. Для их продвижения министерство планирует организовать пресс-тур.
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