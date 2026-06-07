Ванинский район Хабаровского края готовится стать туристическим магнитом для жителей других регионов

— Ванинский район имеет все шансы стать туристическим магнитом для жителей не только Хабаровского края, но и других регионов. Планируем увеличить туристический потенциал территории за счёт развития инфраструктуры, продвижения локальных достопримечательностей и улучшения сервиса. Речь также идёт о рекреационном, лечебном, событийном и промышленном туризме — в районе есть крупные промышленные объекты и небольшие туристические базы отдыха, интересные для посещения.