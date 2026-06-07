Более 400 пар поженились в Нижегородской области в первую «красивую» дату лета

Более 400 пар зарегистрировали свои отношения в Нижегородской области в первую «красивую» дату лета — 6 июня 2026 года. Об этом сообщает Главное управление ЗАГС Нижегородской области.
Сочетание цифр 06.06.26 оказалось крайне популярным среди молодоженов. В органах ЗАГС региона отметили, что такой показатель стал самым ярким стартом свадебного сезона в этом году.
Сотрудники загсов готовятся к новым рекордам. На 20 и 26 июня уже подано свыше 600 заявлений. Традиционный ажиотаж также ожидается 8 июля, когда в России отмечается День семьи, любви и верности.