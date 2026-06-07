В Гидрометцентре предупредили об аномально жаркой неделе в Москве и области

«Температура в первой половине недели будет от +24 до 30 градусов. Рекорд для 7 июня — 32,7 градуса, 8 июня — 32,4, 9 июня — 32,1, 10 июня — ровно 30, 11 июня — 31,3. Это близко к абсолютному максимуму. 10 июня, поскольку сам рекорд небольшой, он может быть побит», — отметила госпожа Макарова.