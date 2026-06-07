Фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето» пройдет в Хабаровске в июле

Фестиваль состоится 11−12 июля на Комсомольской площади и в краевом парке имени Муравьева-Амурского в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Заявку на участие в нем желающие могут подать до 19 июня. «АмурФест» будет посвящен Году единства народов России и Году спорта в Хабаровском крае. Участие в «АмурФесте» бесплатное. Представить свою продукцию на фестивале смогут мастера традиционных русских ремесел, умельцы из числа малочисленных народов, представители местных брендов, а также самозанятые, предлагающие самобытные товары и услуги. Примут участие в летнем «АмурФесте» и бизнесмены, работающие под брендом «Сделано в Хабаровском крае».