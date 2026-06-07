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«Гигант» национализировали — наследие Игоря Неклюдова передано в собственность государства

Суд удовлетворил иск прокуратуры и вынес соответствующее решение. По версии правоохранителей, 15 лет назад Неклюдов приватизировал объект с явными нарушениями и с признаками коррупции. Информации о том, как дальше будет функционировать кинотеатр «Гигант» пока нет. Источник: ХКС.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и вынес соответствующее решение. По версии правоохранителей, 15 лет назад Неклюдов приватизировал объект с явными нарушениями и с признаками коррупции. Информации о том, как дальше будет функционировать кинотеатр «Гигант» пока нет. Источник: ХКС.