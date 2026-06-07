Грозы и шквалистый ветер ожидаются в некоторых районах Беларуси

Порывы ветра могут достигать 15−20 м/с, во многих районах возможны сильные ливни. В то же время, по прогнозам, температура может колебаться от +20 до +26°С, местами — от +17°С до +19°С.
МЧС напоминает, что при сильном ветре и грозах есть риск обрыва линий связи и отключения электроснабжения.
В такую погоду спасатели рекомендуют не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы. Во время грозы не рекомендуется топить печку. Также нужно держаться подальше от электропроводки и антенн.
Если гроза застала на улице, нельзя укрываться под высокими деревьями (особенно одинокими). Когда нет вообще никакого укрытия, можно лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову.
Во время грозы в лесу следует спрятаться среди низкорослой растительности. Ни в коем случае нельзя в это время купаться в водоемах или бегать, ехать на велосипеде или мотоцикле. Необходимо переждать непогоду на расстоянии примерно 30 метров от двухколесного транспорта.