Грозы и шквалистый ветер ожидаются в некоторых районах Беларуси

Во время грозы в лесу следует спрятаться среди низкорослой растительности. Ни в коем случае нельзя в это время купаться в водоемах или бегать, ехать на велосипеде или мотоцикле. Необходимо переждать непогоду на расстоянии примерно 30 метров от двухколесного транспорта.