Пермские баскетболисты стали серебряным призерами чемпионата России 3×3

В Сириусе завершились решающие матчи Winline Чемпионата России по баскетболу 3×3. По итогам турнира пермский клуб «Бионорд Про» завоевал серебряные медали национального первенства. Об этом сообщили в баскетбольном клубе «БЕТСИТИ ПАРМА».
Завершающий матч у пермяков был с челябинским «Курчатовым», однако Пермь уступила сопернику в напряженной борьбе со счетом 17:19.
В составе «Бионорд Про» на заключительном этапе чемпионата выступили Александр Зуев, Игорь Бурик, Станислав Шаров и Михаил Мамонтов. Подготовкой команды руководил главный тренер Алексей Жердев.