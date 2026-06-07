Пермские баскетболисты стали серебряным призерами чемпионата России 3×3

В Сириусе завершились решающие матчи Winline Чемпионата России по баскетболу 3×3. По итогам турнира пермский клуб «Бионорд Про» завоевал серебряные медали национального первенства. Об этом сообщили в баскетбольном клубе «БЕТСИТИ ПАРМА».