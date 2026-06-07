Актер Михаил Ефремов заявил, что мужчина не обязан воспитывать своих детей

Актер Михаил Ефремов, у которого шестеро детей от разных браков, заявил, что главную роль в воспитании ребенка должна играть мать. Об этом артист рассказал, вспоминая взаимоотношения со своим отцом Олегом Ефремовым.
По его словам, в детстве его воспитанием в основном занималась мать, тогда как отец предоставлял ему большую свободу и не прибегал к строгим методам.
— Так же, как и мой отец, я своих детей тоже не воспитываю. Я вообще твердо уверен в том, что воспитанием ребенка должны заниматься матери. А отцы должны заниматься делом, — сказал Ефремов, его слова приводит Aif.ru.
За свою жизнь он был женат пять раз и стал отцом шестерых детей, многие из них продолжили актерскую династию.
25 марта российский актер впервые вышел на сцену после освобождения из колонии. В театре «Мастерская “12” Никиты Михалкова» состоялась премьера спектакля «Без свидетелей», в котором артист сыграл одну из главных ролей.
Сын Михаила Никита Ефремов стал одним из первых увидевших спектакль. По его словам, пьеса является очень тяжелой, многоступенчатой и трудной для актеров. Артист добавил, что позднее посмотрит постановку снова, поскольку ее нужно смотреть «не на премьере, а на десятом показе».