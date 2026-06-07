Оружие начали раздавать гражданским на Кубе из-за возможного вторжения США

По данным СМИ, подготовка к возможному вторжению уже затронула повседневную жизнь на Кубе: в гаванских госучреждениях и организациях обсуждают действия на случай чрезвычайной ситуации. Отмечается, что подобные меры связаны с ростом напряженности вокруг острова и усилением военного присутствия Штатов в регионе.