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Оружие начали раздавать гражданским на Кубе из-за возможного вторжения США

На Кубе начали раздавать оружие мирным жителям, призвав население готовиться к возможному вторжению Соединенных Штатов. Об этом в субботу, 6 июня, пишет газета Versión Final.

На Кубе начали раздавать оружие мирным жителям, призвав население готовиться к возможному вторжению Соединенных Штатов. Об этом в субботу, 6 июня, пишет газета Versión Final.

— На фоне развертывания американской военной мощи вблизи острова правительство Гаваны начало раздавать оружие гражданам, официально призывая их готовиться к неминуемому иностранному вторжению, — говорится в материале.

По данным СМИ, подготовка к возможному вторжению уже затронула повседневную жизнь на Кубе: в гаванских госучреждениях и организациях обсуждают действия на случай чрезвычайной ситуации. Отмечается, что подобные меры связаны с ростом напряженности вокруг острова и усилением военного присутствия Штатов в регионе.

Однако в конце мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждал, что эскалации конфликта между Вашингтоном и Гаваной не будет. На пресс-конференции с журналистами американский лидер прокомментировал обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, которые выдвинули в американском Минюсте.

Незадолго до этого глава Белого дома заявлял, что Вашингтон планирует заняться вопросом Кубы. Он отмечал, что за контакты администраций двух стран отвечает госсекретарь США Марко Рубио.

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