В ЕАО банк спас женщину от перевода 2 млн рублей мошенникам

В ЕАО мошенники едва не выманили у 49-летней жительницы Биробиджанского района 2 млн рублей. Женщина уже пришла в банк, чтобы снять деньги, но операция вызвала подозрения, и счета вовремя заблокировали, сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.
Схема началась с типичного для аферистов звонка: неизвестный представился сотрудником портала «Госуслуги» и заявил, что аккаунт женщины якобы взломали. После этого её начали переключать по цепочке: сначала на «сотрудника ФСБ», затем на лжепредставителя Центробанка.
Злоумышленники уверяли, что сбережения пытаются похитить, а спасти их можно только одним способом — перевести деньги на «безопасный счёт». Под давлением женщина отправилась в отделение банка, чтобы снять 2 млн рублей.
На этом этапе мошенническую схему удалось остановить. Банк заподозрил неладное, заблокировал счета заявительницы и не позволил вывести деньги. После этого женщина поняла, что её пытались обмануть, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура ЕАО.