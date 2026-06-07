В ЕАО банк спас женщину от перевода 2 млн рублей мошенникам

Схема началась с типичного для аферистов звонка: неизвестный представился сотрудником портала «Госуслуги» и заявил, что аккаунт женщины якобы взломали. После этого её начали переключать по цепочке: сначала на «сотрудника ФСБ», затем на лжепредставителя Центробанка.