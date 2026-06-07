Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕАО банк спас женщину от перевода 2 млн рублей мошенникам

Схема началась с типичного для аферистов звонка: неизвестный представился сотрудником портала «Госуслуги» и заявил, что аккаунт потерпевшей якобы взломали.

В ЕАО мошенники едва не выманили у 49-летней жительницы Биробиджанского района 2 млн рублей. Женщина уже пришла в банк, чтобы снять деньги, но операция вызвала подозрения, и счета вовремя заблокировали, сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.

Схема началась с типичного для аферистов звонка: неизвестный представился сотрудником портала «Госуслуги» и заявил, что аккаунт женщины якобы взломали. После этого её начали переключать по цепочке: сначала на «сотрудника ФСБ», затем на лжепредставителя Центробанка.

Злоумышленники уверяли, что сбережения пытаются похитить, а спасти их можно только одним способом — перевести деньги на «безопасный счёт». Под давлением женщина отправилась в отделение банка, чтобы снять 2 млн рублей.

На этом этапе мошенническую схему удалось остановить. Банк заподозрил неладное, заблокировал счета заявительницы и не позволил вывести деньги. После этого женщина поняла, что её пытались обмануть, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура ЕАО.