«Авангард» переиграл потерявший игру «Ротор‑2»

Для «Ротора‑2» этот матч стал ещё одним поводом задуматься над качеством взаимодействия на поле. Индивидуальные навыки игроков пока не складываются в единую систему, а ошибки в обороне продолжают дорого обходиться команде. В то же время «Авангард» продемонстрировал умение бороться до конца и извлекать выгоду из моментов — именно эти качества и принесли курянам победу в непростом выездном матче.