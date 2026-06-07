Ростовская область на ПМЭФ заключила соглашения на 77 млрд рублей

Итоги ПМЭФ для Ростовской области: почти 77 млрд рублей инвестиций и три масштабных проекта. С 3 по 6 июня в Петербурге прошёл Международный экономический форум. По словам губернатора Юрия Слюсаря, делегация Ростовской области заключила 17 соглашений, общий объем инвестиций по которым составил 76,9 млрд рублей.
Заключёно соглашение на застройку нового жилого массива в Аксае. На площади почти 200 тыс. квадратных метров за 11 лет построят не только дома, но и всю необходимую социальную инфраструктуру: два детсада, школу на 1350 мест, медицинские учреждения, спорткомплекс, пожарную часть, МФЦ и отделение почты.
Заключёно соглашение на строительство скоростной трассы через Ростов. Эту идею, которая обсуждается уже 17 лет, планируется реализовать в формате Темерницкого скоростного диаметра — бессветофорной магистрали со скоростью до 80 км/ч. Путь от Сиверса до Таганрогской можно будет преодолеть всего за шесть минут. Проект планировки трассы разрабатывался ещё в 2023 году.
Также в регионе построят два завода по выпуску теплоизоляции. Первый появится в Красном Сулине к концу 2026 года (инвестиции — почти 3 млрд рублей, мощность — 450 тыс. кубометров). Старт второго предприятия намечен на 2027 год. Стоит отметить, что в Красносулинском индустриальном парке уже успешно работают две аналогичные площадки компании.