Ростовская область на ПМЭФ заключила соглашения на 77 млрд рублей

Заключёно соглашение на строительство скоростной трассы через Ростов. Эту идею, которая обсуждается уже 17 лет, планируется реализовать в формате Темерницкого скоростного диаметра — бессветофорной магистрали со скоростью до 80 км/ч. Путь от Сиверса до Таганрогской можно будет преодолеть всего за шесть минут. Проект планировки трассы разрабатывался ещё в 2023 году.