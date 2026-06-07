Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На выборах в Армении открылись избирательные участки

Парламентские выборы стартовали в Армении.

Источник: Комсомольская правда

В Армении начались парламентские выборы. Голосование стартовало в 8:00 по местному времени. 2005 избирательных участков начали свою работу.

В выборах принимают участие 18 партий и альянсов, включая «Гражданский договор» Никола Пашиняна, который руководит страной с 2018 года. Сам Пашинян также проголосовал на выборах и сделал заявление о России. По его словам, отношения двух стран основаны на обоюдном уважении.

Минимум 101 депутата планируют избрать в Национальное собрание. Общее число избирателей составляет почти два с половиной миллиона человек.

Ранее сайт KP.RU писал, что два председателя и один секретарь участковых избирательных комиссий были задержаны правоохранителями ночью перед выборами. Глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян сообщил, что на момент открытия отсутствовали 50 членов 48 комиссий из общего числа в 2 005 человек.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше