Инновационные методы лечения опухоли мозга разработали в России

Отечественные ученые разработали новые препараты для диагностики и лечения опухоли мозга — глиомы. Об этом в воскресенье, 7 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РФ.
— Междисциплинарный коллектив ученых и медиков предложил инновационные подходы к диагностике и лечению глиомы головного мозга. В диагностике наибольшую эффективность показал метод ПЭТ/КТ с использованием разрабатываемого нового радиофармпрепарата, состоящего из радиоактивных аптамеров, — говорится в сообщении ведомства.
В Минобрнауки уточнили, что ученые нашли несколько аптамеров, которые могут повышать чувствительность опухолевых клеток мозга к лучевой терапии, что препятствует миграции в здоровую ткань органа. Тем самым станет возможным продлить жизнь человека и снизить возможность рецидива, передает агентство.
Тем временем первые результаты применения российской вакцины от колоректального рака «Онкопепт» показали формирование ожидаемого иммунного ответа у пациентов. Кроме того, вакцину Федерального медико-биологического агентства от рака кишечника получили пять пациентов, еще 30 человек ожидают начала лечения. Глава ФМБА Вероника Скворцова отметила, что отечественный препарат больные переносят хорошо.
Также в России запустили производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты. Установка линзы доступна россиянам бесплатно в рамках программы государственных гарантий.