Инновационные методы лечения опухоли мозга разработали в России

Тем временем первые результаты применения российской вакцины от колоректального рака «Онкопепт» показали формирование ожидаемого иммунного ответа у пациентов. Кроме того, вакцину Федерального медико-биологического агентства от рака кишечника получили пять пациентов, еще 30 человек ожидают начала лечения. Глава ФМБА Вероника Скворцова отметила, что отечественный препарат больные переносят хорошо.