Бесплатная правовая консультация для нижегородских пенсионеров пройдет 25 июня

Нижегородских пенсионеров приглашают на бесплатную юридическую консультацию 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Граждан начнут принимать с 10:00 в приемной губернатора и правительства Нижегородской области. По правовым вопросам смогут бесплатно обратиться пенсионеры и другие льготные категории.
Консультацию будут проводить специалисты органов исполнительной власти и учреждений региона. Нижегородцам потребуется предварительная запись — ее можно оформить по номерам 8 (831) 419−75−83, 8 (800) 302−07−70 либо при личном посещении приемной на Костина, 2.
За три рабочих дня до приема запись остановят.
Напомним, первый замглавы Нижегородской области Андрей Гнеушев проведет личный прием граждан 24 июня.