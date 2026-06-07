Бесплатная правовая консультация для нижегородских пенсионеров пройдет 25 июня

Консультацию будут проводить специалисты органов исполнительной власти и учреждений региона. Нижегородцам потребуется предварительная запись — ее можно оформить по номерам 8 (831) 419−75−83, 8 (800) 302−07−70 либо при личном посещении приемной на Костина, 2.