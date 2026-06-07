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Бесплатная правовая консультация для нижегородских пенсионеров пройдет 25 июня

Нижегородских пенсионеров приглашают на бесплатную юридическую консультацию 25 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородских пенсионеров приглашают на бесплатную юридическую консультацию 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Граждан начнут принимать с 10:00 в приемной губернатора и правительства Нижегородской области. По правовым вопросам смогут бесплатно обратиться пенсионеры и другие льготные категории.

Консультацию будут проводить специалисты органов исполнительной власти и учреждений региона. Нижегородцам потребуется предварительная запись — ее можно оформить по номерам 8 (831) 419−75−83, 8 (800) 302−07−70 либо при личном посещении приемной на Костина, 2.

За три рабочих дня до приема запись остановят.

Напомним, первый замглавы Нижегородской области Андрей Гнеушев проведет личный прием граждан 24 июня.