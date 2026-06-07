Между Сочи и Геленджиком в июне возобновят морское сообщение

Ежедневные рейсы скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Комета-120М» между Сочи и Геленджиком возобновятся с 12 июня. Развитие морской навигации отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Сочи.
«Данный маршрут обеспечит транспортную доступность между двумя популярными курортами Краснодарского края для гостей и жителей нашего города. Возобновление морского сообщения позволит совершать комфортабельные экскурсионные туры без пересадок и с минимальной затратой времени. Морские пассажирские перевозки играют важную роль в транспортной отрасли — снижают нагрузку на автомобильный и железнодорожный транспорт и способствуют развитию туризма», — сообщил заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.
Из Геленджика судно будет отправляться в 08:00, из Сочи — в 15:00. Для покупки билетов пассажирам необходимо иметь при себе оригиналы документов, удостоверяющих личность. «Комета 120М» развивает скорость более 60 км/ч и предназначена для перевозок до 120 пассажиров. Время в пути от Сочи до Геленджика занимает от 3,5 до 4 часов в зависимости от погодных условий. Салоны оборудованы комфортабельными креслами и изготовлены из вибропоглощающих материалов, что позволяет избежать укачивания.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.