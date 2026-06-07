Между Сочи и Геленджиком в июне возобновят морское сообщение

Из Геленджика судно будет отправляться в 08:00, из Сочи — в 15:00. Для покупки билетов пассажирам необходимо иметь при себе оригиналы документов, удостоверяющих личность. «Комета 120М» развивает скорость более 60 км/ч и предназначена для перевозок до 120 пассажиров. Время в пути от Сочи до Геленджика занимает от 3,5 до 4 часов в зависимости от погодных условий. Салоны оборудованы комфортабельными креслами и изготовлены из вибропоглощающих материалов, что позволяет избежать укачивания.