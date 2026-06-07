В Татарстане стартовала операция «Чистый воздух»

«В Татарстане отмечается устойчивая тенденция по снижению количества транспортных средств с повышенным содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах — с 7,7 процента в 2016 году до 2,6 процента в 2025 году. Это связано с постепенным обновлением автомобильного парка, выводом из эксплуатации устаревших автомашин, а также производством и реализацией на АЗС моторного топлива с улучшенными экологическими характеристиками», — отметил начальник отдела атмосферного воздуха Минэкологии Татарстана Ильдар Шакрамов.