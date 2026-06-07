В Татарстане стартовала операция «Чистый воздух»

Операция «Чистый воздух» проводится до 30 сентября в Республике Татарстан в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона.
В ходе операции специалисты будут измерять уровень загрязняющих веществ в отработавших газах автотранспортных средств. Проверки будут проходить на основных автомагистралях и контрольно-пропускных пунктах Татарстана. С владельцами автомобилей, у которых будут обнаружены превышения, инспекторы проведут разъяснительную беседу, а также составят протоколы об административных правонарушениях. Рейды пройдут в 30 районах Татарстана: всего планируется проинспектировать более 6,4 тыс. машин.
«В Татарстане отмечается устойчивая тенденция по снижению количества транспортных средств с повышенным содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах — с 7,7 процента в 2016 году до 2,6 процента в 2025 году. Это связано с постепенным обновлением автомобильного парка, выводом из эксплуатации устаревших автомашин, а также производством и реализацией на АЗС моторного топлива с улучшенными экологическими характеристиками», — отметил начальник отдела атмосферного воздуха Минэкологии Татарстана Ильдар Шакрамов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.