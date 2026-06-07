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Над Ростовской областью отразили атаку БПЛА

В ночь с 6 на 7 июня в Миллеровском районе отражена атака беспилотников. Об этом в своем канале в Max сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Источник: Коммерсантъ

В ночь с 6 на 7 июня в Миллеровском районе отражена атака беспилотников. Об этом в своем канале в Max сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По данным губернатора, информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется. «В настоящее время беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны», — написал господин Слюсарь.

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