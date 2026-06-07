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Паслер объявил конкурс на имя соболенка — символа фестиваля молодежи

Губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил о конкурсе на имя соболенка, который станет символом Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Источник: Коммерсантъ

«С сегодняшнего дня и до 26 июня каждый уралец может предложить свой вариант имени талисману. Итоговый вариант озвучим на мероприятии ко Дню молодежи», — сообщил глава региона в своих соцсетях.

6 июня в Санкт-Петербурге на ПМЭФ-2026 презентовали брендбук фестиваля, одним из символов которого стал уральский соболь. До фестиваля осталось менее 100 дней.

Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге на площадке Уральского федерального университета (УрФУ) под девизом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей до 35 лет. В программу включены направления, связанные с креативными индустриями, наукой и образованием, предпринимательством, спортом, медиа и цифровыми технологиями. Фестиваль станет одной из крупнейших международных площадок для молодежного взаимодействия. Ключевыми темами фестиваля станут сохранение исторической памяти, достижения России и «построение многополярного мира».

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