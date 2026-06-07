Паслер объявил конкурс на имя соболенка — символа фестиваля молодежи

Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге на площадке Уральского федерального университета (УрФУ) под девизом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей до 35 лет. В программу включены направления, связанные с креативными индустриями, наукой и образованием, предпринимательством, спортом, медиа и цифровыми технологиями. Фестиваль станет одной из крупнейших международных площадок для молодежного взаимодействия. Ключевыми темами фестиваля станут сохранение исторической памяти, достижения России и «построение многополярного мира».