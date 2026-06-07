В Москве выпустили пособия для врачей по использованию ИИ в работе

«Сегодня нейросети используются в реальной клинической практике и стали частью повседневной работы врача-рентгенолога. Эта экспертиза легла в основу учебных пособий. В них авторы постарались не просто описать возможности искусственного интеллекта, а показать реальные сценарии его использования, включая ограничения и типичные ошибки. Такой подход позволяет сформировать у специалистов целостное понимание роли ИИ в диагностическом процессе», — отметил заместитель директора по научной работе центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы Антон Владзимирский.