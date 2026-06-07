В Москве выпустили пособия для врачей по использованию ИИ в работе

Два учебных пособия по применению технологий ИИ в лучевой диагностике разработали и опубликовали ученые центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Пособия предназначены для студентов медвузов, ординаторов, практикующих врачей-рентгенологов, специалистов в области медицинской информатики и организаторов здравоохранения. Они направлены на формирование практических навыков применения ИИ-сервисов при анализе, интерпретации и описании результатов лучевых исследований. В их основу легли результаты московского эксперимента по использованию технологий компьютерного зрения в здравоохранении, а также опыт внедрения медицинских изделий с искусственным интеллектом в практику.
В изданиях представлены базовые принципы и модели применения ИИ в лучевой диагностике, подробные рекомендации по использованию алгоритмов при анализе компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки, рентгенографии и маммографии. Также там приведены примеры применения технологий компьютерного зрения. Особое внимание уделено корректным и некорректным результатам работы алгоритмов, оценке диагностической точности и эффективности ИИ-решений и их интеграции с платформой «МосМедИИ».
«Сегодня нейросети используются в реальной клинической практике и стали частью повседневной работы врача-рентгенолога. Эта экспертиза легла в основу учебных пособий. В них авторы постарались не просто описать возможности искусственного интеллекта, а показать реальные сценарии его использования, включая ограничения и типичные ошибки. Такой подход позволяет сформировать у специалистов целостное понимание роли ИИ в диагностическом процессе», — отметил заместитель директора по научной работе центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы Антон Владзимирский.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.