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Более 400 пар сыграли свадьбу 06.06.2026 в Нижегородской области

Жители региона выбрали первую красивую дату лета для регистрации брака.

Источник: Комсомольская правда

Настоящий свадебный бум произошёл в Нижегородской области в первую красивую дату этого лета. В день 06.06.2026 более 400 пар официально зарегистрировали свои отношения и сказали друг другу заветное «Да». Об этом сообщили в Главном управлении ЗАГС Нижегородской области.

Эта дата стала самым массовым и ярким стартом свадебного сезона 2026 года в регионе. Многие молодожёны специально выбирают красивые сочетания цифр для регистрации брака, считая такие дни особенно символичными для начала семейной жизни.

Впрочем, новые рекорды могут быть установлены уже совсем скоро. В органах ЗАГС региона отмечают высокий интерес к следующим красивым датам июня — 20.06.26 и 26.06.26. Причём на 26 июня будущие супруги уже подали более 600 заявлений на регистрацию брака.

Особой популярностью традиционно пользуется и 8 июля — День семьи, любви и верности. Ожидается, что в этот праздник в Нижегородской области также пройдёт большое количество свадебных церемоний.