Более 400 пар сыграли свадьбу 06.06.2026 в Нижегородской области

Впрочем, новые рекорды могут быть установлены уже совсем скоро. В органах ЗАГС региона отмечают высокий интерес к следующим красивым датам июня — 20.06.26 и 26.06.26. Причём на 26 июня будущие супруги уже подали более 600 заявлений на регистрацию брака.