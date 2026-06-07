Хабаровский парк «Динамо» могут благоустроить по федеральному проекту

В Хабаровске проходит голосование по благоустройству территорий города в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает hab.aif.ru.
На сегодняшний день в голосовании приняли участие около 40 тысяч человек, а в числе лидеров среди 10 предложенных территорий находится центральная аллея парка «Динамо». Об этом рассказала представитель Городского молодёжного центра Полина Стадник.
Рассматривается два дизайн-проекта обновления парка «Динамо». Концепцией первого проекта является визуализация и укрепление идеи дружбы и единства народов, исторически связанных с Дальним Востоком. Концепция второго — создание динамичного и многофункционального пространства. Большинство горожан, по данным волонтёров, выбирают первый вариант.
«Больше людей голосуют за историю Дальнего Востока, многонациональность. Потому что в Хабаровске именно у нас много коренных национальностей», — пояснила Полина Стадник.
Особую роль в голосовании играют студенты-волонтеры. К работе привлекли студентов хабаровских учебных учреждений, включая будущих дизайнеров, фотографов и поваров. Помимо сбора голосов, организаторы преследуют и социальную цель — научить будущих специалистов эффективно коммуницировать с людьми. Отдельным достижением стало привлечение к работе волонтёра, владеющего языком жестов. Это позволило увеличить количество голосов среди слабослышащих людей и показать, что мнение граждан с инклюзией важно для развития города.
Принять участие в отборе территорий для благоустройства может любой желающий, старше 14 лет. Каждый может выбрать понравившийся проект лишь один раз. Голосование продлится до 12 июня 2026 года.