Хабаровский парк «Динамо» могут благоустроить по федеральному проекту

Особую роль в голосовании играют студенты-волонтеры. К работе привлекли студентов хабаровских учебных учреждений, включая будущих дизайнеров, фотографов и поваров. Помимо сбора голосов, организаторы преследуют и социальную цель — научить будущих специалистов эффективно коммуницировать с людьми. Отдельным достижением стало привлечение к работе волонтёра, владеющего языком жестов. Это позволило увеличить количество голосов среди слабослышащих людей и показать, что мнение граждан с инклюзией важно для развития города.