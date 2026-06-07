ЦИК Армении сообщил о задержании двух председателей участковых избиркомов

В Армении в ночь перед выборами в Национальное собрание были задержаны два председателя и один секретарь участковых избирательных комиссий. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил глава Центральной избирательной комиссии Ваагн Овакимян.
По его словам, к моменту открытия избирательных участков отсутствовали 50 членов 48 комиссий из общего числа в 2005 человек. Среди них были двое председателей и один секретарь.
Овакимян заявил, что причиной их отсутствия стал уголовно-правовой процесс. По имеющейся у ЦИК информации, все трое были задержаны правоохранительными органами ночью.
При этом глава комиссии не стал уточнять причины задержания. Он отметил, что действующее законодательство позволяет избирательным комиссиям продолжать работу даже при отсутствии одного из членов, передает РИА Новости.
Парламентские выборы начались в Армении в воскресенье, 7 июня. Голосование стартовало в 8:00 по местному времени. Согласно прогнозам западных экспертов, политическая сила действующего премьер-министра Никола Пашиняна — «Гражданский договор» — может набрать порядка 37 процентов голосов, в то время как оппозиция в целом — около 49 процентов.