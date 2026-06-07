В Екатеринбурге байкеры проехались даже по пруду

Наиболее зрелищным стал субботний день байкерского празднества: и мотопарад в Верхней Пышме, перетекший в пробег до Екатеринбурга, и множество показательных выступлений мотоциклистов-экстремалов — от мастеров эндуро, спортивной езды по специально подготовленным трассам-бездорожья до райдеров странтрайдинга, трюковой езды с полетами. Поездили байкеры и по городскому пруду: воду Исети порассекал питерец Степан Маслов, создатель кроссового «мотоцикла-амфибии».