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Лантратова помогла обеспечить лекарствами 310 жителей интерната в Якутии

Лантратова помогла с лекарствами 310 жителям дома-интерната в Якутии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла обеспечить лекарствами и должными социальными услугами 310 жителей дома-интерната в Якутии.

Лантратова получила обращение от Владимира, фамилию которого она не приводит. Мужчина проживает в Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов имени В. П. Решетникова в Якутске. Он рассказал омбудсмену, что в учреждении есть ряд недочетов, связанных с обеспечением лекарствами, медицинским сопровождением и пожарной безопасностью. Лантратова обратилась в прокуратуру республики Саха с просьбой провести проверку и принять меры.

«После проверки прокуратура внесла директору дома-интерната представление об устранении нарушений. Возбудили административные дела, назначили штраф. В итоге все недочеты исправили. Восстановлены права всех 310 проживающих в интернате», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».

Она отметила, что проживающие обеспечены необходимыми социальными услугами, безопасностью, медицинским сопровождением и лекарствами.

«Благодарю прокуратуру за оперативную реакцию», — подчеркнула омбудсмен.