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Хабаровчане увидели, как ловят преступников и снимают отпечатки в полиции

На стадионе имени Ленина в Хабаровске прошла акция «Один день с полицией России». Шел дождь, но это не испортило праздник. Гости смотрели на оружие и технику, общались с кинологами и фотографировались с собаками. Криминалисты показывали чемоданы и учили снимать отпечатки пальцев. Дети с любопытством заглядывали в микроскопы, рассматривая стреляные гильзы. Им объясняли, как по следу ударника можно опознать оружие. Психологи проводили тренинги по стрессоустойчивости. Но больше всего гостей акции впечатлили показательные выступления рукопашного боя и катание на полицейском скоростном катере по Амуру. Дети были в полном восторге. Акцию обещают сделать ежегодной. В России её впервые провели в 1990 году, до Хабаровска она добралась спустя 36 лет.

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На стадионе имени Ленина в Хабаровске прошла акция «Один день с полицией России». Шел дождь, но это не испортило праздник. Гости смотрели на оружие и технику, общались с кинологами и фотографировались с собаками. Криминалисты показывали чемоданы и учили снимать отпечатки пальцев.

Дети с любопытством заглядывали в микроскопы, рассматривая стреляные гильзы. Им объясняли, как по следу ударника можно опознать оружие. Психологи проводили тренинги по стрессоустойчивости. Но больше всего гостей акции впечатлили показательные выступления рукопашного боя и катание на полицейском скоростном катере по Амуру. Дети были в полном восторге. Акцию обещают сделать ежегодной. В России её впервые провели в 1990 году, до Хабаровска она добралась спустя 36 лет.