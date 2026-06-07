В Рязани более 40 участников забега «Спорт во благо» прошли диспансеризацию

«На ранних стадиях многие болезни протекают бессимптомно. Среди них — сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. При этом выздоровление человека во многом зависит от того, насколько своевременно поставлен диагноз и начато лечение. Именно поэтому так важно регулярно проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию. Выездной формат работы очень удобен для людей. Обязательно его будем продолжать», — отметила заместитель главного врача по поликлинической работе Рязанской больницы № 4 Елена Медведева.