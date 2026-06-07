В Рязани более 40 участников забега «Спорт во благо» прошли диспансеризацию

Свыше 40 человек прошли диспансеризацию 31 мая в ходе благотворительного забега «Спорт во благо». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Рязанской области.
Во время забега работали пять сотрудников поликлиники рязанской городской больницы № 4. Все желающие могли пройти профилактический медицинский осмотр. Всем обратившимся измерили рост, вес, внутриглазное и артериальное давление, провели анализ крови на холестерин и глюкозу, а также сделали электрокардиограмму (ЭКГ) с расшифровкой. Каждый пациент получил индивидуальные консультации.
«На ранних стадиях многие болезни протекают бессимптомно. Среди них — сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. При этом выздоровление человека во многом зависит от того, насколько своевременно поставлен диагноз и начато лечение. Именно поэтому так важно регулярно проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию. Выездной формат работы очень удобен для людей. Обязательно его будем продолжать», — отметила заместитель главного врача по поликлинической работе Рязанской больницы № 4 Елена Медведева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.