Хоккеистом «Торпедо» может стать Александр Волков

«Торпедо» сделало контрактное предложение (оффершит) Волкову, тот его принял. По регламенту, «Локомотиву» даётся семь дней, чтобы повторить предложенные условия и оставить хоккеиста у себя. Если ярославский клуб этого не сделает, Волков станет игроком «Торпедо».