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Хоккеистом «Торпедо» может стать Александр Волков

Он принял контрактное предложение, и теперь всё зависит от ХК «Локомотив».

Источник: Нижегородская правда

23-летний нападающий ярославского «Локомотива» находится в статусе ограниченно свободного агента.

«Торпедо» сделало контрактное предложение (оффершит) Волкову, тот его принял. По регламенту, «Локомотиву» даётся семь дней, чтобы повторить предложенные условия и оставить хоккеиста у себя. Если ярославский клуб этого не сделает, Волков станет игроком «Торпедо».

Уроженец Люберец и воспитанник «Спартак» в 39 матчах (36 + 3) прошедшего регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ набрал 11 очков (4 + 7, на второй стадии — 0 + 1). Часть сезона 2024/25 Волков провёл в «Ладе». В 116 матчах Континентальной хоккейной лиги он заработал 30 очков (13 + 17).

Добавим, что сорвался переход из «Торпедо» в «Локомотив» форварда Владислава Фирстова. Александр Волков мог стать частью соответствующей сделки между этими клубами.