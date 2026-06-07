В детском саду кубанской станицы Имеретинской провели экоурок

Занятие, посвященное противопожарной безопасности в лесах, состоялось в детском саду № 11 в станице Имеретинской Краснодарского края. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации города Горячий Ключ.
Урок организовали сотрудники Горячеключевского лесничества, специалисты краевого лесопожарного и юные активисты Имеретинского школьного лесничества. Они показали детям мультфильмы на противопожарную тематику. Также ребята из школьного лесничества рассказали о правилах безопасного поведения в лесополосе. Кроме того, специалисты продемонстрировали снаряжение, при помощи которого тушат пожары.
«Знания, заложенные в раннем детстве, формируют ответственное отношение к природе на всю жизнь. Наша цель — объяснить малышам, что лес является нашим общим домом, который требует бережного обращения и постоянной защиты», — подчеркнула руководитель Имеретинского школьного лесничества Ирина Задорожко.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.