Нижегородские подразделения МВД по миграции изменят график с 11 по 14 июня

Нижегородские подразделения МВД по вопросам миграции изменят график работы в выходные и праздничные дни с 11 по 14 июня. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Так, миграционные подразделения и отдел по оформлению загранпаспортов на улице Академика Сахарова в Нижнем Новгороде сократят рабочий день на один час 11 июня и не будут работать 12 июня. В субботу, 13 июня, отделения будут работать по расписанию, 14 июня — выходной.
Отдел по вопросам трудовой миграции на Академика Сахарова и отдел управления по вопросам миграции на бульваре Юбилейный также не будут работать 13 июня. Телефоны для предварительной записи в подразделения можно найти на сайте нижегородского МВД.
Напомним, короткая рабочая неделя ждет нижегородцев в честь Дня России.