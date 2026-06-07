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Нижегородские подразделения МВД по миграции изменят график с 11 по 14 июня

Нижегородские подразделения МВД по вопросам миграции изменят график работы в выходные и праздничные дни с 11 по 14 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородские подразделения МВД по вопросам миграции изменят график работы в выходные и праздничные дни с 11 по 14 июня. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, миграционные подразделения и отдел по оформлению загранпаспортов на улице Академика Сахарова в Нижнем Новгороде сократят рабочий день на один час 11 июня и не будут работать 12 июня. В субботу, 13 июня, отделения будут работать по расписанию, 14 июня — выходной.

Отдел по вопросам трудовой миграции на Академика Сахарова и отдел управления по вопросам миграции на бульваре Юбилейный также не будут работать 13 июня. Телефоны для предварительной записи в подразделения можно найти на сайте нижегородского МВД.

Напомним, короткая рабочая неделя ждет нижегородцев в честь Дня России.