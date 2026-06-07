Нижегородские подразделения МВД по миграции изменят график с 11 по 14 июня

Так, миграционные подразделения и отдел по оформлению загранпаспортов на улице Академика Сахарова в Нижнем Новгороде сократят рабочий день на один час 11 июня и не будут работать 12 июня. В субботу, 13 июня, отделения будут работать по расписанию, 14 июня — выходной.