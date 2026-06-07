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Глава Екатеринбурга поздравил волейбольный клуб «Уралочка» с 60-летием

Отдельную благодарность глава города выразил тренеру Николаю Карполю.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил коллектив и руководство волейбольного клуба «Уралочка» с 60-летием. Градоначальник отметил, что история «Уралочки» — это множество великих побед и имен.

«16 волейболисток клуба поднимались на высшую ступень Олимпийских игр, 10 — становились чемпионками мира, а 43 — чемпионками Европы», — рассказал Орлов.

Отдельную благодарность глава города выразил тренеру Николаю Карполю, под чьим руководством «Уралочка» 11 раз становилась чемпионом СССР, 14 раз — чемпионом России и 8 раз одерживала победу в Лиге чемпионов.

«Желаю команде никогда не сбавлять оборотов и радовать нас красивой игрой и новыми титулами. Пусть традиции побед крепнут и умножаются, — говорится в поздравлении главы Екатеринбурга. — Крепкого здоровья вам, счастья и бесконечной веры в свои силы!».