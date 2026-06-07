Глава Екатеринбурга поздравил волейбольный клуб «Уралочка» с 60-летием

«Желаю команде никогда не сбавлять оборотов и радовать нас красивой игрой и новыми титулами. Пусть традиции побед крепнут и умножаются, — говорится в поздравлении главы Екатеринбурга. — Крепкого здоровья вам, счастья и бесконечной веры в свои силы!».