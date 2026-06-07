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Минюст США: Трамп может снести статую Свободы бульдозером

Сотрудник Минюста США Яаков Рот в ходе заседания апелляционного суда заявил, что администрация президента Дональда Трампа может реализовывать строительные проекты, не опасаясь их остановки со стороны суда. Об этом сообщает Politico.

Сотрудник Минюста США Яаков Рот в ходе заседания апелляционного суда заявил, что администрация президента Дональда Трампа может реализовывать строительные проекты, не опасаясь их остановки со стороны суда. Об этом сообщает Politico.

Во время слушаний судьи усомнились в доводах о том, что Белый дом вправе продолжать строительство бального зала на месте Восточного крыла резиденции даже в случае судебных возражений. В ответ Рот заявил, что начатые администрацией строительные работы невозможно остановить, даже если впоследствии они будут признаны незаконными.

Отвечая на уточняющий вопрос суда, представитель Минюста согласился, что такой подход теоретически распространялся бы и на гипотетическое решение о сносе статуи Свободы.

Как отмечает издание, Трамп активно занимается изменением облика Белого дома. В частности, он инициировал строительство бального зала стоимостью более 200 миллионов долларов, а также распорядился изменить оформление ряда помещений и территории президентской резиденции.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден подал в суд на американский Минюст.

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