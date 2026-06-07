Минюст США: Трамп может снести статую Свободы бульдозером

Во время слушаний судьи усомнились в доводах о том, что Белый дом вправе продолжать строительство бального зала на месте Восточного крыла резиденции даже в случае судебных возражений. В ответ Рот заявил, что начатые администрацией строительные работы невозможно остановить, даже если впоследствии они будут признаны незаконными.