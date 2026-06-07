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В Ростове врачи спасли новорожденного с редкой генетической болезнью обмена веществ

В Ростове новорожденному малышу неожиданно стало плохо, у него обнаружили редкую генетическую болезнь.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове врачи спасли новорожденного с редким генетическим заболеванием, связанным с нарушением обмена веществ. Без своевременной врачебной помощи смертность от этого недуга в первые дни жизни высока, пояснили в Горбольнице № 20.

Малыш родился доношенным и в хорошем состоянии. Но на третьи сутки он стал вялым, отказался от еды, появились проблемы с дыханием. Ребенка экстренно перевели в реанимацию больницы № 20 с предварительным диагнозом «врожденная пневмония».

Состояние было тяжелым. Врачи заметили резкое повышение уровня аммиака в крови и заподозрили наследственную болезнь обмена. Начали симптоматическую терапию. Позже диагноз подтвердили: классическая неонатальная В12-зависимая форма метилмалоновой ацидемии.

— Это редкое генетическое нарушение, при котором страдает обмен аминокислот и витамина В12. Даже при своевременном лечении риск смерти во время метаболического кризиса достигает 40%, — пояснили в медучреждении.

Благодаря слаженной работе реаниматологов и неонатологов опасную патологию выявили вовремя. Сейчас состояние ребёнка стабилизировалось. Малыш переведен в отделение патологии новорожденных. Он дышит сам, набирает вес, улучшилась двигательная активность. Уровень аммиака в крови пришел в норму.

Ребенок получает специальные лечебные смеси. Анализы крови ребенка, матери и отца отправили на полноэкзомное секвенирование гена в НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова.

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