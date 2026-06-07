В Ростове врачи спасли новорожденного с редкой генетической болезнью обмена веществ

Малыш родился доношенным и в хорошем состоянии. Но на третьи сутки он стал вялым, отказался от еды, появились проблемы с дыханием. Ребенка экстренно перевели в реанимацию больницы № 20 с предварительным диагнозом «врожденная пневмония».