На донском предприятии открыли стенд для испытаний тормозов электровозов

Оборудование позволит сократить время контроля восстановленных узлов и повысить эффективность производственных процессов. Оно обеспечивает проведение полного комплекса проверок в автоматизированном режиме. Цифровой стенд отличается высокой функциональностью и оснащен электронной системой управления, что позволяет оптимизировать время контроля деталей. При этом функции специалиста, который проверяет тормозную систему, сводятся к мониторингу процесса, что снижает трудоемкость операций.