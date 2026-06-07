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На донском предприятии открыли стенд для испытаний тормозов электровозов

Он оснащен электронной системой управления, что позволяет оптимизировать время контроля деталей.

Цифровой стенд для проверки тормозного оборудования электровозов начал работать в филиале «Желдорреммаш» в Ростове-на-Дону по национальному проекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Оборудование позволит сократить время контроля восстановленных узлов и повысить эффективность производственных процессов. Оно обеспечивает проведение полного комплекса проверок в автоматизированном режиме. Цифровой стенд отличается высокой функциональностью и оснащен электронной системой управления, что позволяет оптимизировать время контроля деталей. При этом функции специалиста, который проверяет тормозную систему, сводятся к мониторингу процесса, что снижает трудоемкость операций.

«Современные цифровые технологии расширяют возможности нашего предприятия. Использование нового стенда позволило повысить оперативность контроля и оптимизировать производственные процессы, что положительно сказывается на качестве ремонтируемой продукции», — отметил заместитель директора по технологиям Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода Геннадий Воронов.

Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.