Более 400 пар поженились в красивую дату в Нижегородской области

При этом органы ЗАГС региона уже готовятся к следующим летним рекордам. На грядущие популярные даты 20.06.26 и 26.06.26 нижегородцы уже подали свыше 600 заявлений, а следующим пиковым днем ожидается 8 июля — День семьи, любви и верности.