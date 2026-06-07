Более 400 пар поженились в красивую дату в Нижегородской области

Более 400 пар зарегистрировали брак в Нижегородской области в первую красивую дату этого лета — 06.06.26. Об этом сообщили в главном управлении ЗАГС Нижегородской области.
В ведомстве отметили, что прошедшая суббота стала самым ярким стартом свадебного сезона 2026 года. Специалисты поздравили молодожёнов, пожелав им долгой совместной жизни, наполненной любовью и безграничным счастьем.
При этом органы ЗАГС региона уже готовятся к следующим летним рекордам. На грядущие популярные даты 20.06.26 и 26.06.26 нижегородцы уже подали свыше 600 заявлений, а следующим пиковым днем ожидается 8 июля — День семьи, любви и верности.
Ранее сообщалось, что уровень безработицы упал до 1,1% в Нижегородской области по итогам года.