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Более 400 пар поженились в красивую дату в Нижегородской области

Первая зеркальная дата лета вызвала настоящий свадебный бум, а ЗАГСы уже готовятся к новым рекордам и сотням заявлений.

Более 400 пар зарегистрировали брак в Нижегородской области в первую красивую дату этого лета — 06.06.26. Об этом сообщили в главном управлении ЗАГС Нижегородской области.

В ведомстве отметили, что прошедшая суббота стала самым ярким стартом свадебного сезона 2026 года. Специалисты поздравили молодожёнов, пожелав им долгой совместной жизни, наполненной любовью и безграничным счастьем.

При этом органы ЗАГС региона уже готовятся к следующим летним рекордам. На грядущие популярные даты 20.06.26 и 26.06.26 нижегородцы уже подали свыше 600 заявлений, а следующим пиковым днем ожидается 8 июля — День семьи, любви и верности.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы упал до 1,1% в Нижегородской области по итогам года.