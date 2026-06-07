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РСТ: Ситуация с нехваткой бензина в Крыму не сорвет туристический сезон

Проблемы с топливом в Крыму были и раньше, но не получали такого массового освещения в прессе. Как правило, они вспыхивали локально и довольно эффективно решались местными представителями власти. Существенно на туристический поток на полуостров они не повлияют, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

«Я думаю, что существенно это ни на что не повлияет, кроме той вспышки информации, которая в прессе прошла. Конечно, любой такой информационный негатив может отразиться, но не сама проблема как факт», — пояснил Илья Уманский в беседе с ТАСС.

Он отметил, что в этом году турпоток на полуостров увеличился уже на 7,5% по сравнению с прошлым годом.

Эксперт считает, что такая динамика может сохраниться, и год завершится с ростом до 10%.

Напомним, в конце мая в Крыму были введены ограничения при продаже топлива.

«РГ» писала, как полуостров будет обеспечиваться бензином. В частности, в приоритете будут пассажирские перевозки, доставка продуктов и стройматериалов. Для туристов, застрявших здесь из-за дефицита топлива, определят несколько заправок на ряде направлений.

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