РСТ: Ситуация с нехваткой бензина в Крыму не сорвет туристический сезон

«Я думаю, что существенно это ни на что не повлияет, кроме той вспышки информации, которая в прессе прошла. Конечно, любой такой информационный негатив может отразиться, но не сама проблема как факт», — пояснил Илья Уманский в беседе с ТАСС.
Он отметил, что в этом году турпоток на полуостров увеличился уже на 7,5% по сравнению с прошлым годом.
Эксперт считает, что такая динамика может сохраниться, и год завершится с ростом до 10%.
Напомним, в конце мая в Крыму были введены ограничения при продаже топлива.
«РГ» писала, как полуостров будет обеспечиваться бензином. В частности, в приоритете будут пассажирские перевозки, доставка продуктов и стройматериалов. Для туристов, застрявших здесь из-за дефицита топлива, определят несколько заправок на ряде направлений.