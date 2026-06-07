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В Хабаровске на улице Краснореченской неизвестные обстреляли прохожих из окна многоэтажки

В Хабаровске сотрудники полиции проверяют информацию о хулиганских действиях в Индустриальном районе.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске сотрудники полиции проверяют информацию о хулиганских действиях в Индустриальном районе. В соцсетях появилась публикация: неизвестные стреляли из окна многоквартирного дома в сторону людей. Выстрелы, возможно, сделали из пневматического оружия. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в УМВД России по городу Хабаровску, инцидент произошёл на улице Краснореченской. Информацию выявили во время мониторинга информационного пространства. На место выехали сотрудники отдела полиции № 2.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников. По результатам проверки примут решение в соответствии с законодательством.

Пострадавших в результате обстрела пока не заявляли. Однако стрельба в сторону людей из окна жилого дома — опасное хулиганство. Пневматическое оружие, даже не считающееся огнестрельным, может причинить серьёзные травмы при попадании в глаз или другую уязвимую область.

Полицейские просят всех, кто обладает дополнительной информацией об инциденте, обратиться в дежурную часть.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru