В Хабаровске на улице Краснореченской неизвестные обстреляли прохожих из окна многоэтажки

Пострадавших в результате обстрела пока не заявляли. Однако стрельба в сторону людей из окна жилого дома — опасное хулиганство. Пневматическое оружие, даже не считающееся огнестрельным, может причинить серьёзные травмы при попадании в глаз или другую уязвимую область.