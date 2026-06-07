Тимуры забыли о своих командах

Чаще всего молодые люди открывают свое дело в общепите и ИТ, а также оказывают туристические услуги и занимаются научными проектами. Были озвучены и факторы, которые на это повлияли: тут и цифровизация, позволяющая быстро регистрироваться с телефона или ноутбука, что для подростков не проблема, и расширение правового поля, а именно — новые возможности для старта, поскольку свое дело ныне можно открыть и в 14 лет, и личная направленность на успех, предполагающая раннее осознание себя самостоятельным, ну и стремление к экономической независимости тоже. В общем, сплошной позитив. Почему-то никого не смутили другие цифры и данные, связанные с ростом инфантильности детей, этих «сыночек-корзиночек». А ведь все это присутствует. И мы это знаем. Как же не обратить внимание на эту «соринку»?
В общем, я тоже за позитив. Здорово, если в этой области появилось что-то, его внушающее, ура! Однако давайте посмотрим на цифры под другим углом зрения. Не секрет, что нынешние подростки — племя молодое и действительно почти незнакомое, у них свои взгляды на жизнь, свои представления о прекрасном. Но самое печальное, что у них утрачены базовые функции социального поведения, которые у предыдущих поколений формировались как бы сами по себе — под влиянием идеологии, ныне фактически отсутствующей.
Увы, но дети наши не умеют даже дружить. Именно этим объясняются, кстати, сверхнежные, трепетные отношения подростков друг с другом в том случае, если они нашли свою «половинку»: парочки буквально не расстаются и даже ходят за ручку, будто боясь потерять счастливую «находку». У них отсутствуют и те навыки социализации, которые прежде воспитывал двор. Он быстро приучал человека к необходимости поисков компромисса, умению слушать чужое мнение, поскольку за неисполнение этих важных в общении «па» можно было либо получить в глаз, либо стать изгоем. В таком стремительном наращивании самозанятости я, например, вижу отражение и этих процессов: дети абсолютно не умеют работать в команде, у них отсутствует эта «пионерская» привычка. Недавно наши юные корреспонденты проходили полосу препятствий в МЧС, и пожарные отметили их некомандность: в имитированном задымлении они врозь искали пути спасения, хотя вместе это было сделать проще.
Культ индивидуализма, который так агрессивно прививали человечеству, привит, и результаты его очевидны. Именно отсюда, мне кажется, «растут ноги» этого ухода в зону экономической самостоятельности. Это не одно лишь стремление чего-то достичь самому, но и непонимание, что коллективность порой куда более результативнее индивидуальности. Для интереса опросила небольшую группу студентов — а как вы бы строили бизнес? Никто даже не предположил, что возможна работа в команде. А Гайдара давно никто не читает.