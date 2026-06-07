Тимуры забыли о своих командах

Чаще всего молодые люди открывают свое дело в общепите и ИТ, а также оказывают туристические услуги и занимаются научными проектами. Были озвучены и факторы, которые на это повлияли: тут и цифровизация, позволяющая быстро регистрироваться с телефона или ноутбука, что для подростков не проблема, и расширение правового поля, а именно — новые возможности для старта, поскольку свое дело ныне можно открыть и в 14 лет, и личная направленность на успех, предполагающая раннее осознание себя самостоятельным, ну и стремление к экономической независимости тоже. В общем, сплошной позитив. Почему-то никого не смутили другие цифры и данные, связанные с ростом инфантильности детей, этих «сыночек-корзиночек». А ведь все это присутствует. И мы это знаем. Как же не обратить внимание на эту «соринку»?