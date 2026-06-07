В Челябинске скончался известный политтехнолог Евгений Маклаков

Ему было 57 лет, до следующего дня рождения он не дожил всего два месяца. Незадолго до этого он с коллегами посетил «Медиафест», который прошёл на озере Еловое в Челябинской области. А пару дней назад вернулся с Петербургского международного экономического форума. Ничего не предвещало беды, пишут его коллеги из «КП-Челябинск».