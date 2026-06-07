Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске скончался известный политтехнолог Евгений Маклаков

На 58-м году жизни в Челябинске скончался один из лучших политтехнологов России, GR-директор «КП-Челябинск» и ведущий радиопрограммы «Политическая среда» Евгений Маклаков. О его скоропостижной кончине сообщили его родные и коллеги.

Источник: «КП-Челябинск»

Ему было 57 лет, до следующего дня рождения он не дожил всего два месяца. Незадолго до этого он с коллегами посетил «Медиафест», который прошёл на озере Еловое в Челябинской области. А пару дней назад вернулся с Петербургского международного экономического форума. Ничего не предвещало беды, пишут его коллеги из «КП-Челябинск».

Евгений Валерьевич окончил Челябинский государственный пединститут по специальности «История и социально-экономические дисциплины». Перед приходом в «Комсомолку» в 2021 году он работал заместителем начальника управления информационной политики Законодательного собрания Челябинской области и советником председателя Законодательного собрания Свердловской области. Руководил разными проектами и агентством коммуникаций. В декабре 2025 года Евгений Маклаков вошёл в топ политтехнологов России.

Уход Евгения Валерьевича стал неожиданностью и трагедией для всего коллектива и всех, кто его знал. Выражаем соболезнования его родным, близким и друзьям.