В Челябинске скончался известный политтехнолог Евгений Маклаков

Ему было 57 лет, до следующего дня рождения он не дожил всего два месяца. Незадолго до этого он с коллегами посетил «Медиафест», который прошёл на озере Еловое в Челябинской области. А пару дней назад вернулся с Петербургского международного экономического форума. Ничего не предвещало беды, пишут его коллеги из «КП-Челябинск».
Евгений Валерьевич окончил Челябинский государственный пединститут по специальности «История и социально-экономические дисциплины». Перед приходом в «Комсомолку» в 2021 году он работал заместителем начальника управления информационной политики Законодательного собрания Челябинской области и советником председателя Законодательного собрания Свердловской области. Руководил разными проектами и агентством коммуникаций. В декабре 2025 года Евгений Маклаков вошёл в топ политтехнологов России.
Уход Евгения Валерьевича стал неожиданностью и трагедией для всего коллектива и всех, кто его знал. Выражаем соболезнования его родным, близким и друзьям.